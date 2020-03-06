你要知：三人跳挑戰隨時「玩死人」　脊醫提醒咪亂試

近期在外國校園甚為流行「三人跳挑戰」的惡作劇遊戲，經常發生「玩出火」事故，早前一名巴西16歲少女因「三人跳挑戰」令頭部重創身亡；美國一名16歲少女亦因此致心靈受創，令她不想返學校上堂。脊骨神經科醫生陳允灝警告，這種惡作劇絕不能試，隨時導致腦震盪、四肢癱瘓，影響終生。

「三人跳挑戰」玩法是3個人平排同時跳起，左右兩旁的人蓄意用腳踢向中間的人，令對方失去平衡跌倒。不過其可怕之處是中間的人往往冇為意自己會跌倒，當一個人行街不慎跌倒，都會有意識用手擋一擋，但突然被人用腳踢，在冇意識防備下，頭或頸部落地時會造成很大損害。陳允灝指，撞到頭部輕則穿頭流血，嚴重者腦震盪，引致頭暈、作悶作嘔、痛或視野模糊，「雖然有足夠休息係可以復原，但腦震盪可以有後遺症，所以要好小心。」陳續指，除了腦震盪，亦可能會傷及頸椎，令其骨折及錯位，嚴重會影響脊椎甚至四肢癱瘓。

陳又指，當一個人被踢跌時，較理想是以身體大面積落地，由於壓力平均分布，損傷會減到最細，「如果成個人打平，整個腰及臀部咁落會係最好。」其次則是用手撐住落地，但前臂手腕有可能骨折，但至少不會傷及腦部。陳建議在預知落地前，可將自己攤開，類似柔道落地時用手借力，減低跌倒時受傷機會。

惡作劇固然不要亂玩，但不幸被整蠱，都有即時自救方法紓緩傷勢。陳指，如懷疑自己有頸傷，會建議病人盡量不要動，別嘗試起身，待救護員戴上頸箍固定脊骨後送院。如無大礙，可自我檢查活動範圍可有影響，「條頸轉向兩邊，平時應該係兩邊一樣，睇吓會唔會望一邊個幅度大另一邊好多。」

另外，活動範圍是最好指標，視乎去到某一個位會否感到頭暈，或者手指麻痹，針拮感覺就會知出現問題，「以頸嚟講，從正面望向左右兩邊應該去到80度，前後則可以去到45度，去唔到就代表關節同肌肉有問題。」腰部活動範圍包括胸椎，通常可嘗試向前後彎，左右兩邊轉身，惟腰部的骨比較大，令其骨折機會相對細，反而最易受傷是尾龍骨。

該惡作劇最傷臀部以上位置，陳坦言傷及位置愈高，影響就愈大，「傷頭頸會嚴重過腰同盆骨。」陳表示香港暫時因停課階段，未有青年模仿該惡作劇以致意外發生，但呼籲大家在任何情況下都唔應該玩，小則拉傷扭傷，嚴重腦震盪一次，便有一世的後遺症。