Dr.東：家中運動有竅門　上下肢鍛練各有妙用

運動有益身體，不限場地、不限形式都可進行，有物理治療師表示，疫症橫行下，不少市民及長期病患減少外出，但在家裡也可進行不少運動，如伸展、負重、及肌肉訓練等，如糖尿病患者可在家中進行側重下肢的運動，抬腿、半蹲及箭步蹲均可，訓練臀部及大腿等肌肉；有心臟問題的患者就應着重上肢運動，如揮動雙手臂向前或後、轉動等，既增強胸肺容量，又有助刺激心血管運行。

過去2個月，很多港人減少外出或日常運動，有的則「放風式」狠狠做一次運動，出現運動過量問題。健衡物理治療及專項訓練中心創辦人吳俊霆表示，運動可以刺激人的心臟、血液運行及肌肉訓練，但適當的運動可以提升人的抵抗力，過量則不宜。成年人的運動量應是每週3至5次訓練、每次約20至30分鐘，若能力許可則可至1小時，直至微喘及微出汗的狀態為最佳。

近期有市民在網上分享於家中練瑜伽、玩健身球的經驗，吳認為，即使非特定種類的運動，如伸展、拉筋、肌肉訓練等，都可以強身健體，建議市民可先進行伸展運動約10分鐘，其後再進行20分鐘的負重運動，喜歡戶外運動者，可出外緩步跑或長途步行半小時，完成一組運動。

若不想出外，在家中亦可進行上肢及下肢訓練，長期病患者更應根據自身問題側重訓練，如糖尿病患者可側重下肢運動，心臟病患者就應着重上肢運動。市民可從頸側逐步伸展至胸肌、腰部、四頭肌、臀部肌肉到小腿，抬腿及轉動腰部均可，每組拉筋運動可維持約5至10秒。強化運動如半蹲及箭步蹲，有助訓練臀部及大腿后側肌肉。

有市民會避疫到野外或郊外，或趁機狠狠運動一次，結果出現行山過度，或運動過量而肌肉不適的情況，吳指出，有研究顯示運動量過多，不但不會增強免疫力，反而會導致身體勞損，呼籲市民量力而為。

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