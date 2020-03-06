網民熱話：塔門執走石仔做留念？ 網民斥「破壞環境」

新冠肺炎疫情影響，不少人選擇郊外旅遊，吸收新鮮空氣，但隨着人流增加，卻變成「郊野災難」。日前有網民在塔門就遇到疑似一家四口，他們齊齊在海邊執走石仔。事後引起網民熱話，批評其行為「破壞環境」。

事件發生在前日(4日)。目擊者Joan Fung在Facebook 群組「香港行山遠足之友（吹水山谷）」上載的片段，又以「今日塔門，無品到」為題。片段所見，四名疑似一家人的男女在海邊檢拾石頭，大家圍成一圈，聚精會神望着地下，其中一名較年輕的女子蹲在地下，手持膠袋，在另一女子協助下，密密手不斷在地上檢起石仔後，逐一挑選再放一膠袋內。

不少網民猜測其執走石仔用意，「其實佢哋做緊咩呢？」有人估計可以是將石仔放入魚缸裝飾，不過亦有網民認為其行徑「黐線」、「自私」。有人則指，對方執拾石頭時可能忽略是破壞環境行為，認為拍片者應上前勸喻，而非網上公審。

網民有話說：

Kwong Wing Chui：執石仔帶回家？

Yuk Ling Tsang：我以為佢執垃圾，自私鬼，唔可以攞走

白雪：拍片無用，當面鬧！

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