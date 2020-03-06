CSI口罩違規外流　公務員工會料申訴署追查得個吉

由懲教署生產、供政府部門使用的CSI口罩竟有人在網上兜售及在街上交收，被質疑有公職人員私下轉售圖利，申訴專員公署昨(5日)宣布會展開主動調查。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭今早(6日)在電台節目表示，公署主動調查是好事，但坦言追查十分困難，因懲教署生產CSI口罩後會由物流署分發予不同政府部門，涉及70多個部門。

梁解釋，各部門一般會按季度向物流署取貨，但存放及使用事宜則由部門自行負責，沒有疫情時各部門處理CSI口罩的指引相當寬鬆，但當疫情後口罩存量「好似自己有腳咁好快消失」，他指雖然可以調查哪些部門的口罩用量較多，但擔心沒有足夠人手進一步調查。

議員涂謹申表示，相信懲教署和物流署處理口罩的程序無問題，又指申訴署只調查兩部門生產、分發和點存CSI口罩並不足夠，料最終「咩都查唔到」。他亦指早前曾向物流署查詢口罩分發各部門的數量，但對方不肯回答。