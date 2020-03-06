香港快運准改本月飛日本航班　乘客投訴熱線打不通

日本當局昨晚(5日)突然宣布暫停港澳人士免簽證入境安排，令香港多間航空公司及旅行社措手不及，並陸續做出緊急應變安排。國泰航空旗下的香港快運HK Express宣布，鑑於日本政府推行強制檢疫措施及更改旅遊簽證政策， HK Express會向由昨日起至今年3月31日期間，往來香港及日本的受影響旅客，提供免費更改出發日期，亦可選擇全數退款。

如受影響旅客選擇更改機票，可免費更改一次，而更改出發日期，旅客無須支付票價差額，但新航班必須於今年12月31日前出發，並須受機位供應限制；若更改目的地則必須支付票價差額，新航班亦必須於今年12月31日前出發。

不過，今早有不少準備於本月乘搭香港快運出發日本的乘客投訴，指曾多次致電香港快運電話熱線欲更改機票，卻一直打不通；而官網上的退款鏈接也無法連上。

至於國泰航空早前也宣布，凡於2月4日至3月31日抵港、離港或過境香港的機票，均可免費更改出發日期及航點。更改後的出發日期必須為今年6月30日或之前，並需要受艙位供應限制，機票有效期亦將作出相應調整。

旅行社方面，香港再多一間旅行社宣布取消日本團。大韓假期今日宣布，鑒於日本新冠肺炎疫情持續擴大，將取消本月内出發的所有日本及中國團，受影響的日本團有5團涉及100人，中國團則有100團，涉及3000人，該公司會有專人聯絡受影響客戶，商討退團安排。