泰國澄清隔離檢疫不涉外國客　港旅議會：旅團不受影響

新冠肺炎疫情全球爆發，泰國衞生部官員昨(5日)指，今起(6日)中港澳等地人士入境需居所或酒店隔離14天，令不少原本今日出發旅遊的港人要臨時更改目的地。香港旅遊業議會總幹事陳張樂怡今早在電台節目表示，兩度收到消息指入境泰國的港人要接受隔離檢疫，經向泰國旅遊局求證後，對方澄清檢疫措施只限泰國外遊返國公民，不適用於外國旅客，因此香港出發往泰國的旅行團暫時不受影響。

康泰旅行社一個泰國曼谷旅行團今晨約5時成功入境，團友入境時只需量度體溫、填報健康申報表及住宿酒店的資料便放行，毋須隔離。康泰指昨日曾向當地移民局、入境處及旅遊局查詢，均否認要港人隔離，只是要求港人填報健康證明。康泰明日(7日)凌晨再有團往泰國，正再向有關方面了解。

身處泰國的港人胡慧沖表示，曾向泰國旅遊局官員了解，對方指仍要開會討論，他透過社交媒體聯絡昨日抵達泰國的港人，均表示入境時只需填寫健康申報，機場未見有大量醫護人員或軍人駐守。

另外，日本政府因應疫情宣布下周一(9日)直至月底，暫停香港和澳門的免簽證待遇，包括港澳在內的中國旅客入境亦需隔離檢疫14天。陳張樂怡表示，不知道旅客能否獲批日本簽證，即使順利入境亦要隔離，故料旅客亦無意欲前往，業界已取消120個日本旅行團，涉及2200多人。她指日本是港人熱門旅遊地點，加上疫情帶來的不確定性，對旅行社打擊甚大，但暫時未見有結業潮。