屯門區會通過促設會議直播　秘書處指裝腳架要政府批准

屯門區議會財務、行政及宣傳委員會今早(6日)召開首次會議，討論要求區議會秘書處增設網上直播，和民政事務處將告示板劃出一半予當區區議員使用等議程。最終有關網上直播的議案在22票贊成、0票反對及棄權情況下通過。

區議員黃麗嫦同意秘書處應盡快增設直播服務，指過去亦收到居民想收看會議直播的訴求，加上區會內有較多年輕議員，認為他們較熟悉資訊科技，成功進行直播是改革屯門區議會的一步。區議員潘智鍵就認為，現時只需要一部約3000多港元的智能電話、一支腳架和一部手提電腦就可進行直播，亦可考慮使用個別的串流網站直播會議。

區議員曾錦榮表示，會議室具備無線上網，進行直播目前只欠缺相關器材，希望區議會可通過撥款。

秘書陳靜儀回覆稱，他們須詳細考慮進行直播的要求、配套硬件、技術支援等，亦會研究具體建議的可行性再作安排。她又指，由於屯門政府合署屬於政府物業，安裝固定裝置(腳架)須待有關部門批准，會收集議員意見後轉達當局跟進。

另外，有關要求民政事務處將告示板劃出一半給當區區議員使用的議程，則以23票贊成、無人反對和棄權下獲得通過。