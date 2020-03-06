政府50億元助建過渡性房屋　議員斥只出錢唔出力

立法會財務委員會今早(6日)審議有關支援非政府機構推行過渡性房屋項目，涉款約50億港元。多名議員在會上批評政府出錢不出手，擔心興建速度慢，認為政府應負起責任興建房屋。

議員陳志全提到，過往政府曾批出青年宿舍計劃，但在批出計劃與第一個項目入伙相差8年時間，只提供予數十人申請，而且有部分申請者已超齡。他又指，政府在文件中提到在未來3年會提供1.5萬個過渡性房屋單位，但現時卻只出錢，擔心屆時速度未達預期。議員麥美娟表示，政府在鯉魚門公園度假村興建貨櫃屋檢疫中心的速度猶如火神山醫院，關注若政府不參與興建，興建房屋的速度會否變慢。

議員鄭松泰認為，由非政府機構興建房屋在配對上有問題，擔心有發展商會過橋抽板，甚至興建後不符合土地使用。他亦提到《東方日報》於去年11月有關石籬中轉屋的報道，指石籬中轉屋有接近2000個單位，當中7成屬空置，認為數量也可應付相關過渡性房屋的項目，建議政府應更改現有政策用途。

運輸及房屋局副局長蘇偉文澄清指，政府並非將責任推卸予民間，本身亦已作協調工作，強調政府不單止「落水」，甚至「浸到上心口」。他指局方現時正構思讓非政府機構以簡單申請程序領取起動資本，用作聘請顧問和專業人士統籌項目。他又指，政府在政策上亦拆牆鬆綁，認為由非政府機構推動項目能更靈活、更有創意。至於速度方面，蘇表示興建過渡性房屋不能與檢疫中心相題並論，因一個家庭會需要長時間居住，當中亦涉及排污和地勢問題。

另外，蘇稱當局計劃於2022年清拆石籬中轉屋來發展公屋，指因中轉屋的結構上出現問題，因此不適合居住。他又強調並非以50億港元美化劏房，而是改建非居住用途的建築物及裝修舊樓，使用壽命是以數十年計算。