團體壹傳媒大樓外派狗餅　轟黎智英豬狗不如最抵死

壹傳媒黎智英涉嫌在2017年中刑事恐嚇東方報業集團男記者，及涉嫌參與去年831的非法遊行，早前被警方拘捕及落案檢控相關控罪。今早(6日)11時許，有團體到黎於將軍澳工業村的壹傳媒大樓外示威，強烈譴責美國政府粗暴干預香港法治及司法獨立。

團體「正義聯盟」一行約25人高舉「叛國害港漢奸黎智英最抵死，抗議美國再次粗暴干預包庇」的橫額，以及高舉「霸絕毒蘋果，團結好香港」、「豬狗不如大漢奸，監房等你執番梘」、「勾結外國勢力，收錢毀滅香港」等標語，並高喊「黎智英垃圾」等口號。

聯盟主席李偲嫣譴責黎「逢中必反，逢港必鬧」，期待他5月上庭接受法律裁判，同時促請美國政府停止發表任何意見、指手畫腳，干預香港事務。團體其後更將狗餅放入狗兜，寓意餵飼走狗黎智英。

自上月28日黎智英被捕後，連同今日的示威，在短短8日內已有17場抗議黎的行動，包括團體及市民先後各5次到黎的寓所和壹傳媒大樓外示威或「贈興」，1次到律政中心及2次到灣仔警察總部請願，另亦有市民兩度發起到美國駐港澳總領事館外抗議。