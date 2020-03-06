3公院下周二試用新冠肺炎新藥　重症者處方瑞德西韋

香港最快下周二(10日)起啟用由美國藥廠研發、據指對新冠肺炎有明顯療效的新藥瑞德西韋(Remdesivir)。身兼抗疫督導委員會專家顧問的中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日(6日)透露，所有入住瑪嘉烈醫院、瑪麗醫院及威爾斯親王醫院的新冠肺炎確診新症患者，屆時可使用新藥，重症患者全部使用，輕症及中等程度患者就會分別用新藥及香港現行使用的藥物，以比較治療情況。

他解釋，有關研究是讓亞洲國家及地區的醫院參加，嚴重程度的患者有400位可參加；輕微至中等患者就有600位。順利的話，計劃會於下周二在香港3間醫院啟動。

對於輕度及中等患者分別用新藥及香港現時使用的蛋白酶抑製劑及利巴韋林，部分人再加干擾素，許樹昌解釋：「這個研究是輕微至中等患者可以加入香港使用的治療方法，作一比較」，藥廠曾在健康的人身上使用這款新藥，部分人的肝酵素有輕微上升，但並非危險水平，故毋須擔心。

被問及內地有患者出院幾天後再入院，然後不治，許樹昌估計有關病者應並未康復。他指出，香港至今有40多位患者出院，沒有人有問題。至於出院檢測方面，香港的新冠肺炎患者出院準則一般是退燒、臨床穩定、不需吸氧氣、相隔2日抽取的上呼吸道樣本呈陰性，而且病人出院後的跟進亦會超過2個星期。