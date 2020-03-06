出遊前要留神！　各地對港人旅遊限制一表睇晒

新冠肺炎疫情蔓延至全球各地，為遏止病毒在境內擴散，多國及地區對香港居民實施入境限制。

國家/地區●限制措施

泰國●香港駐曼谷經貿辦指截至泰國時間今早(6日)10時，泰國政府並未有强制本港人士入境後需作隔離14日，至於未來會否改變做法則有待公布。

日本●暫停香港免簽證入境安排

南韓●由2月12日起，所有來自或過境香港者，在抵達南韓前須填寫入境文件和健康申報表，入境時交予檢疫或入境官員核對，如核對不成功將將不得入境

台灣●持有香港特區護照或旅行證件人士，以及曾到訪或停留香港的外國人士將被拒絕入境，不會獲發落地簽證或網上簽證，今年2月11日後簽發的商務出入境許可證雖可入境，但入境後須要接受14日居家檢疫

巴林●任何在過去14天曾到訪或過境香港者不得入境

孟加拉●持有香港特別行政區護照人士，不具備獲得落地簽證的資格

以色列●過去14天曾到訪香港者不得入境

菲律賓●由香港出發或過境者不得入境

越南●暫停簽發中國公民赴越南旅遊簽證，包括電子簽證、一般簽證與落地簽證，港澳居民亦包括在內

意大利●入境前14天曾經去過包括香港和澳門等中國領土，必須向意大利衞生部申報，同時需接受在家中或酒店隔離

俄羅斯●暫時禁止中港澳居民以旅遊、工作、教育或個人理由入境

科威特●禁止中國護照及香港特區護照持有人入境；14日內曾入境中國內地或香港的任何國籍人士及有科威特居留證或簽證的公民，亦不准入境