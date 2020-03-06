政府研新院舍作檢疫中心 長者宿位輪候期恐延長

政府正構思以新落成的津助或合約院舍，作為專供長者入住的臨時檢疫中心。

本港新冠肺炎確診個案增加，隔離設施需求大增，本身是行政會議成員的安老事務委員會主席林正財透露，政府正構思利用即將落成的新院舍，用作臨時供長者入住的檢疫中心，並冀加快新院舍工程。他形容計劃複雜，要考慮新落成的院舍數量、院舍的設備是否合資格用作隔離等，更明言計劃或會影響正排隊入住政府院舍的長者輪候時間。

政府發言人回覆指，就不同可能的情況都有作出計劃，不會排除任何可行的方案。

現時政府安排4個檢疫中心，供確診者的密切接觸者入住。林正財指，相關檢疫中心不適合有長期病患或體弱院友入住，一旦院舍爆發疫情，安排將非常複雜，因此政府正構思以新落成的津助或合約院舍，用作專供長者入住的臨時檢疫中心。

他坦言，相關構思執行上有困難，因新落成院舍需有相關設施，亦要已完成裝修及獲發牌才可使用，同時要考慮營運院舍的機構及人員。社會福利署資料顯示，目前有約4萬多人正輪候資助長者住宿照顧服務，其中等候津助院舍及合約院舍宿位的時間長達40個月。林不諱言，若相關構思落實，將延長長者的輪候時間。

營運約7間私院的安老服務協會成員李輝認為，政府應加快考慮以新院舍用作臨時檢疫中心，供長者入住，擔心疫情在院舍爆發，醫院或容納不到大數量的長者。院友亦沒法在院舍就地隔離，因院舍欠缺足夠隔離設施，如保護衣等，護理員或為保命而拒絕照顧長者，造成離職潮，促請港府未雨綢繆。她又指，已在院舍內安排位置，供入住者或其密切接觸者進行最少7日隔離，1間院舍約有4至5張床位。