建造業派物資支援前線工友　議員冀市民放下紛爭齊心抗疫

由建造業議會牽頭成立的「建造業抗疫關愛行動」，繼上星期派物資後，今日(6日)再於九龍灣零碳天地向業界派發抗疫物資，兩次行動共派發55萬個口罩及5萬支酒精搓手液。

有份參與是次派物資行動的議員盧偉國向傳媒表示，受疫情影響，建造業在工作鏈、供應鏈以及資金鏈斷裂下，乃受重創行業，大家固然要齊心合力，希望渡過難關，亦需要政府實際上從資源調配，及支援補助金對行業作支援。

他續稱，在建造業議會牽頭下，業界成立了「建造業抗疫關愛行動」，目標籌集資金去幫助疫情中受直接影響嘅前線員工及家屬，若不幸要隔離就手停口停，生活會有好大問題。如今抗疫物資難求，因此「建造業抗疫關愛行動」現籌集到55萬個口罩及5萬支酒精搓手液，分發給前線建造工程地盤，以支援前線工友。早前已與各建造業公司聯絡，根據員工人數作分配抗疫物資。他又強調今次行動絕不停手，疫情中不能讓香港停擺，希望全港市民放下不同意見及紛爭，齊心抗疫。

他又指，疫情影響下，建造業失業數字對比其他行業算高，1月份數字達5.7%，估計現時情況更差。受內地物料供應及物流問題影響，直接影響到地盤工程進度，因此亦影響工程公司資金周轉。對此業界多次與政府商討，其中包括新工務工程啟動時，承建商可獲2%(上限不超過3000萬港元)整個工程額的特別支付金，令他們可於工程開始時有現金周轉，若為工程顧問，特別支付金為5%(上限不超過500萬港元)，加上政府亦於300億港元的抗疫基金中，預留7億1000萬港元支持業界，發展局方面已積極回應。

對於立法會工務小組出現拉布情況，身為小組主席的盧對此感到非常困擾及遺憾，整個業界亦受害，等待批撥的工程有部分與民生相關，因此受延誤影響的最終是香港市民。