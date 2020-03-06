販毒案陪審員7變6　曾照顧確診者護士獲解除職務

新冠肺炎肆虐，連法庭審訊亦受到影響。高院於農曆新年前開庭審訊一宗販毒案件，因疫情影響，案件需暫停審訊，原定於下周二(10日)續審，惟法官今(6日)要求陪審團到庭並表示，因其中一名陪審員為護士，曾照顧新冠肺炎病人，基於健康理由，決定解除該陪審員職務，案件將由6名陪審員繼續審理。

案件原本由7名女陪審員審理，但今日只有6名陪審員到庭。法官向陪審團稱因為其中一名陪審員為護士且曾照顧新冠肺炎病人，法官沒有要求該陪審員到庭，且認為因該勇敢的護士曾接觸該些病人，基於健康理由遂解除她的陪審員職務。法官指根據法例6名陪審員仍然可以達成有效裁決，故下令她們繼續審理案件。

法官又指基於疫情故給予特別安排，包括在陪審員的坐位間預留較多空間及在證人台加上透明板防止飛沫傳播等。另外法庭亦特別調整審訊時間，將本案改為早上10時至12時，及下午1時半至4時半開庭，讓陪審員有較寬鬆審訊時間。

至於本宗案件為一宗機場販毒案，被告被指聯同他人由香港販運價值約100萬港元冰毒到外地。控罪指任職紋身師傅的31歲被告胡志奇，於2013年10月23日聯同鄭新發及楊家匯非法販運1558克冰毒。案件現時仍在控方傳召證人作供的階段。