醫管局系統僅能檢視身份證出入境記錄　團體促加強

目前醫管局系統可翻查市民的出入境記錄，但只限用身份證的人士。

新冠肺炎肆虐，有部分人從外地回港需進行強制家居隔離，而醫院管理局現時可以翻查病人利用香港身份證出入境的記錄，但系統「掛一漏萬」，未能探測其他如特區護照、回鄉證，甚至外國護照的出入境紀錄。醫管局回覆時僅呼籲病人誠實報告狀況，而公共醫療醫生協會主席馬仲儀認為，通報系統應要加強至遍及其他證件的出入境紀錄。

早前有報道指，由深圳返港的孕婦違反家居隔離規定，自行到醫院更改產檢日期，但醫護人員未能在醫管局的通報系統發現其出入境紀錄。據了解，醫管局當時只要求系統能查詢利用身份證的出入境紀錄，以盡快使用系統。

馬仲儀指，現時疫情傳遍多國，部分國家的乘客來港並非乘搭直航航班，避過了機場檢疫，因此令疫情傳染的風險提高，建議醫管局盡快更新系統功能。

醫管局回覆時表示，醫院會為到診病人進行風險評估，除了透過電腦系統檢視身份證的出入境紀錄外，亦會詢問病人，呼籲病人誠實報告。