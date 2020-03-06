涉虐女友兒子致多處骨折陰囊腫瘀　倉務員被控3罪還押

年輕倉務員上月與女友外出用膳時，涉嫌虐待女友的2歲兒子，令男童肋骨等部位骨折，陰囊亦有腫痛瘀傷，男工人事後被控虐兒和無牌駕駛等三罪，今(6日)被解往粉嶺法院提訊，暫時毋須答辯，還押至5月4日於屯門法院再訊，期間索取男童的醫療報告。

控罪指，24歲被告包迪倫於今年2月，在港虐待一名2歲4個月大的男童，其方式相當可能導致該男童受不必要的健康損害。他另被控於本月3日，在元朗合益路與又新街交界無牌駕駛，以及沒有有效的第三者保險。

據知，事主母親早於2月中已發現事主手腳瘀傷，但不知成因。至2月21日，被告偕同女友、事主和女友的友人到餐廳用膳，期間被告與事主外出玩耍，約10分鐘後兩人返回餐廳，被告向女友稱事主意外受傷。被告翌晚再和女友及事主外出吃飯，席間被告曾為事主換尿片。

事主母親當晚再發現兒子受傷，於是帶事主到醫院求診，發現事主右角膜出血，兩邊小腿和肋骨骨折，陰囊亦有腫痛瘀傷，醫生估計傷勢是受襲所致。警方於本月初拘捕被告，發現他當時無牌駕駛及沒有第三保，警誡下他稱事主或因「唔聽話」，不小心才受傷。

辯方以5000港元申請擔保，又投訴警方拘捕被告後曾拳打和掌摑他，要他認罪，控方則反對被告保釋。裁判官最終拒絕保釋申請。