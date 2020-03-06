私家車司機持貨車牌免坐疫監　疑借機載客入境賺錢

跨境口岸疑現檢疫漏洞！現時由內地入境的跨境貨車司機，獲豁免強制檢疫14日，但有跨境車司機向東網表示，近月有不少持有貨車牌的私家車司機，利用獲豁免檢疫的資格，駕駛七人車接載乘客往返中港兩地，以此漏洞逃過14日強制檢疫，令傳染風險大增。港府疑因而收緊檢疫措施，要求部分貨車司機進行強制檢疫，引發不滿。東網已就事件向食物及衞生局、運輸及房屋局及衞生署查詢，暫未獲回覆。

港府在上月8日起實施強制檢疫措施，要求從內地入境者接受強制檢疫14日，但跨境貨車司機可獲豁免，只須進行醫學監測。

本身是中港私家車車主的讀者王先生指，業界有不少人以每輛車2000至3000港元的金額，利用七人車接載乘客由內地前往香港，但由於他們持有貨車牌，同樣獲衞生署發出的醫學監察通知書，故可豁免強制隔離14日，並借此漏洞做生意。他狠批相關人士逃避檢疫，做法或會增加感染風險，又批評口岸的衞生署人員做事求其，只會核對通知書及身份證資料，不會查證是否載客，導致檢疫出現漏洞。

網上社交平台所見，有人聲稱若由內地回港而不想被隔離14天，可以代為開車往返兩地。