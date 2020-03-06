機票不設退款無奈焗去　遊日港人斥香港快運離譜

新冠肺炎肆虐全球，日本當局宣布下周一(9日)所有來自中國(包括港澳旅客)，及韓國入境旅客隔離14天，亦暫停港澳旅客免簽證入境。日本是港人的旅遊熱點，如今慘被「封關」，打亂港人的日本旅程，有機票退款不成功的港人指，被航空公司告知有可能「有機去，冇機返」。

一家4口打算乘搭國泰航空旗下香港快運到東京的劉小姐指，本來昨日(5日)想取消機票，但網頁顯示不設退款，直言「都唔知點算好」。她指今早(6日)到櫃枱查詢時，職員只着他們可於中午12時前再嘗試辦理登機手續，屆時再看能否退款，又指職員向她透露有朋友成功退款，目前只着他們電郵和致電航空公司查詢退款。

她續指，職員雖稱可以出發，但不能保證有回航機。《東網》記者其後再聯絡劉小姐，她無奈指會繼續旅程，「電話又打唔到，Email又無咁快覆」，批評航空公司的服務離譜。

打算到日本旅遊和探望朋友的何先生指，本月15日便會回港，坦言初時收到消息時心情緊張，但知道沒有影響今次行程便放下心頭大石。他指自己經常去日本，去年更在日本工作假期了1年，原打算到當地觀賞演唱會，但已改為看網上直播，目前會因應情況而多逗留在酒店，又擔心會有一段長時間不能到日本。