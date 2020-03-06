政Whats噏：涂謹申疑政府寄藥厚此薄彼　工聯會贈葡萄揶揄

新冠肺炎疫情持續，有唔少港人仍滯留內地。日前工聯會就展開寄藥行動，但民主黨議員涂謹申就批評做法係厚此薄彼，漠視其他市民嘅需要。對於涂嘅批評，工聯會今午(6日)就認為涂係「一陣酸氣沖天」，完全係吃不到嘅葡萄是酸的，仲拎咗一串葡萄入會議室，放喺涂嘅座位上添。

對於工聯會送藥，涂謹申尋日就話自己早於2月初已經開始幫市民爭取政府寄藥，但衞生署只係幫滯留湖北省嘅港人，其他省份就要家人自己寄，而佢就透過香港郵政去協助寄藥。佢仲話，政府資助市民透過工聯會寄藥去廣東省同埋福建省，做法係漠視其他市民嘅寄藥需要，仲質疑政府係咪真心幫香港人。

面對涂嘅點名指控，工聯會議員黃國健唔止形容係「酸氣沖天」，仲話涂係以小人之心度君子之腹。佢解釋，唔少住喺內地嘅港人喺港府實施檢疫令後，冇得返香港覆診同埋攞藥，而且依班港人喺香港係冇地址，所以有好大嘅困難。佢仲話，本來想政府幫依班港人豁免，但政府為咗安全而冇答應，最後只係答應寄藥。

另外黃國健仲話寄藥嘅手續繁複，係需要兩邊清關，而佢哋就安排長駐辦公室嘅藥劑師檢查藥物，再喺社署監督下將藥物封箱再寄出，去到內地辦事處後再經速遞分派。佢仲話過程唔係就咁拎去郵局寄咁簡單，認為涂嘅指摘不負責任，仲話只有天先知道滯留港人到底收唔收到由涂寄出嘅藥物。佢仲強調，話寄藥服務係義務性質，冇收過分毫喎。

議員陸頌雄就覺得葡萄甜定酸係睇個人心境嘅，佢話好似飲紅酒咁，你嗰日心情好咪覺得甜，唔好咪覺得酸囉，仲話祝涂身體健康心情靚，不過就唔知涂覺得啲葡萄甜定酸喇。佢仲建議話，涂如果咁有心幫港人，不如考慮捐一個月人工啦。

工聯會嘅議員喺返回會議室時，就將串葡萄放喺涂嘅座位上，議員朱凱廸隨即就提出規程問題，認為做法係政治表達，要求移除，而最後都有職員將串葡萄拎走。

涂謹申其後反駁指，政府冇解釋點解唔同市民有唔同待遇，仲話從無指摘工聯會收取金錢利益，只係針對政府選擇性提供資助，做法對其他唔透過工聯會協助嘅港人唔公平。