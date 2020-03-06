新冠肺炎死亡率推算為1.4%　梁卓偉：不能掉以輕心

新冠肺炎疫情持續蔓延，全球多個國家接連爆出確診個案，港大醫學院世衞傳染病流行病學及控制合作中心今(6日)舉行記者會，指以整體有發病的受感染人數作推算，估計全球新冠肺炎的死亡率為1.4%，換言之，每1000個發病患者，就有14個病逝。負責研究的港大醫學院院長、公共衞生學院講座教授梁卓偉警告，雖然新冠肺炎死亡率較沙士低，但仍屬高危，絕不能掉以輕心。

梁卓偉指，現時大部分新冠肺炎的死亡率計算方法，都是「已經死亡的累積病例除以確診病例」，因此得出3.4%死亡率，與世衞日前公布的數字一樣。惟此計算方法僅適用於疫情完結時，而新冠肺炎持續蔓延並擴散，根本無法觀察近日才受感染的患者最終會痊愈還是病逝，又未能涵蓋仍未病發的受感染患者，存在很大偏差，正如2003年沙士爆發初期的死亡率遠低於後期，梁強調應以此為鑑。

梁及其團隊以1月份在醫學期刊《刺針》發表的報告、國家疾病預防控制中心公布的確診數字等，以數學模型推算，認為每1000位病患中就會有14人死亡。梁又指，研究同時顯示70歲以上長者受感染，以及因而病逝的風險，均較一般人高3倍，因此市民應多加照顧較年長人士。

梁又指，相信1.4%死亡率很可能已是上限，因為他所引用的均為武漢疫情爆發初期數據，當時武漢的醫院爆滿，醫生又未有經驗應對此疫症，政府亦未能及時作出評估，而現時各國都能根據武漢的經驗作感染控制及治療，因此感染死亡率數字可能有輕微偏差。據他所知，英國的兩大學術團隊亦正以數學模型推算新冠肺炎的死亡率，得出的結果亦類似，因此相信只存在很輕微的偏差。