涉元朗屯門3宗便利店劫案　2男童被捕

元朗其中一間便利店的職員當日在場助查。

本月2日凌晨2時至5時，元朗及屯門區共3間便利店被賊人闖入行劫，亮牛肉刀指嚇店員，威脅他們交出現金，掠走共約12,000港元現金。警方經初步調查後，相信3宗案件涉及同一班賊人，於是將案件交由元朗警區重案組合併調查。

探員翻查大量閉路電視片段及經情報分析後，鎖定兩名目標人物，並在昨晚(5日)作出拘捕行動，拘捕兩名分別14歲及15歲男童，有人在警誡下承認與上述3宗便利店劫案有關，警方相信案中至少有一人在逃，行動仍繼續，不排除會有更多人士被捕。

據悉，兩名被捕男童已輟學，現時無業，有黑幫背景，兩人是朋友關係，有人因為財務問題而即興犯案。當日犯案後，在附近更換衣物，並將犯案時所穿的衣物棄於水渠，警方其後將有關衣物檢獲，帶返警署調查。

元朗警區助理指揮官(刑事)警司歐陽肇剛表示，由今年2月至今日，元朗發生10宗便利店劫案，其中8宗已被偵破，拘捕9名男子，年齡介乎14至66歲。警方高度重視任何罪案，特別是涉及暴力的案件，會視乎案件的嚴重性，成立專案調查小隊調查案件。不同警區亦會靈活調配人手，在高風險及罪案黑點作高姿態巡邏，希望藉此減少罪案發生。

他強調，行劫案是十分嚴重的罪行，一經定罪，最高可判終身監禁，近期的罪案當中，涉及青少年參與行劫案有上升趨勢，呼籲任何人士特別是青少年，要珍惜前途，不要以身試法。