財困港航賣機上二手用品救亡　員工批肉酸促高層減薪

香港航空財困纏身，不但暫停派發飛機餐，同時向員工開刀救亡，推出無薪假計劃及裁減約400名員工。港航昨日(5日)向員工發出內部信件，指為清走部分印有舊標誌的機上用品，即日起舉辦促銷活動，以最低2港元的價錢售賣機上餐具。有現職空中服務員揶揄此舉為「廢物利用」，又指該批用品或是「二手貨」，不會考慮購買。

港航向員工銷售機上用品，當中除印有洋紫荊圖案的瓦杯、碗碟及調味料器皿外，亦包括沒有標誌的刀叉、玻璃杯、鐵夾及鐵壺等，大部分物品價錢低廉，介乎2至19港元，僅2款鐵壺以接近300港元的價錢售出。有意購買的員工需填寫下單表格，並入錢到指定銀行戶口，每張訂單最低消費為100港元。

有任職逾2年的空中服務員陳小姐(化名)透露，部分餐具屬商務艙的舊款設計用品，惟至今仍會使用鐵夾等部分沒有標誌的物品。她又指港航早前暫停派發飛機餐，此舉可算是「廢物利用」，惟電郵上沒列明為「一手定二手貨」，將不考慮購入該批用品。另一名現職空中服務員的林小姐(化名)則批評此舉「肉酸」，又指港航如欲藉此開源救亡「唔會有作用」，認為港航高層全體減薪更為有效。

港航發言人表示，不時會推出各種速銷活動予員工，讓他們有機會以優惠價購買公司的機上用品及限量版紀念品。