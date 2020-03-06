港人夫婦遊俄國被截　男遣返女強制檢疫向議員求助

新冠肺炎肆虐全球，多個國家及地區均對香港居民實施入境限制。有議員今日(6日)表示，收到一宗關於港人夫婦於俄羅斯被拘留檢疫的個案，呼籲港人出行時要留意各國最新的入境限制。

俄羅斯政府於上月20日公布，暫時禁止中港澳居民以旅遊、工作、教育或個人理由入境。議員葛珮帆指，一對港人夫婦於上月19日成功入境俄羅斯，惟27日在莫斯科地鐵站被當地警察截獲，男方因持外籍護照故被送返香港，女方因持香港護照而需入住當地檢疫中心接受14日強制隔離，並需繳交逾5000盧布(折合約575港元)的罰款。

葛續指，男方回港後一度聯絡不到女方，遂透過朋友向葛求助，又指保安局目前已成功聯繫入住檢疫中心的女方，完成隔離後即可返港。

現時各國有不同程度的封關政策，葛呼籲港人避免前往有入境限制或語言不通的國家，如遇上突發事故，可聯絡入境事務處協助在外香港居民小組，或外交部全球領事保護與服務應急呼叫中心。