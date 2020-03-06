毀約案糾纏12年再敗訴　拾荒富婆須66萬賣6車位

有「拾荒富婆」之稱的傳奇婦人梁美春，於2007年年底簽署買賣協議，以合共66萬港元的價錢，把她名下位於深水涉東廬大樓的6個車位售予一名女買家，但梁之後反口拒絕完成交易。買家之後遂入稟區院要求梁履行買賣協議，區院亦於2017年裁定梁敗訴。惟她其後向高院上訴庭上訴獲批得直，下令案件發還區域法院重審。

案件在去年8月經過3天重審之後，法官高勁修今日(6日)頒發書面判決，再次裁定梁敗訴。法官下令她必須跟原告薛秀明完成交易，並要梁支付原告的訟費。至於判令方面，法官就要求與訟雙方共同草擬判令文本供法官審批，若雙方無方達成共識，就要以書面闡釋雙方有何分歧，再由法官定奪。

法官在判詞表示，聽取雙方證人陳詞後，他裁定原告方的證供較為可信，其說法亦獲當時雙方簽署的文件佐證。法官因此裁定，與訟雙方沒有在原本所訂的日子，亦即2008年1月2日完成交易，是因原告一方對於被告以不同名字登記車位業權所致，因此同意把完成交易日子延後7天至1月9日。重要的是，被告當時亦是同意把日期延後7天，故此當7日後原告決定繼續向被告買車位，而被告卻改變主意拒絕，是被告違反協議。法官因此決定，被告現在必須完成有關交易。