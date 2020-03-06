九巴「自家」口罩下月投產　優先供應前線車長

新冠肺炎疫情下，本地掀起口罩瘋搶潮。九巴、龍運及陽光巴士母公司載通國際今(6日)宣布在港設立口罩生產線，提供予集團旗下超過1.3萬名員工使用，首階段會優先提供予1萬名前線車長，預計下月可正式投產。該公司稱，有餘力時會考慮提供予員工家屬及同業，甚至考慮派發予社會有需要人士。

九巴傳訊及公共事務部主管林子豪表示，因應近日對口罩需求龐大，現時每名員工1日1個，每日就消耗逾萬個口罩，惟以往訂購的口罩貨源無法如期到付，故決定自行生產。他稱，將在屯門九巴車廠劃出一部分，並委託專業團隊安裝無塵車間，生產3層外科口罩，過濾層採用MBPP白色熔噴無紡布，符合美國材料與試驗協會第一級(ASTM Level 1）標準，有關口罩上亦會有九巴英文「KMB」的標誌。

林續稱，因無法確認原材料供應穩定，故未能透露預計產量及投資額，但預計機器1分鐘能生產60至80個口罩，有信心可應付前線每日至少1萬個的需要。他又承認政府有向九巴及龍運借出「CSI」口罩，但未透露數量，僅強調在可還清的範圍，又稱今次生產口罩希望能讓員工優先使用，故不會申請政府防疫基金資助。他又說，雖然經營有壓力，但仍希望投資生產口罩，並稱相信員工不會將之流出市面牟利。

至於九巴班次問題，林承認政府近日宣布公務員陸續恢復正常上班，上下班人流增加，惟學校仍然停課，近2星期整體客量仍較以往跌30%，故回復班次方面仍有困難，甚至難有時間表何時恢復，但承諾會盡量調撥資源讓市民出行能方便些。