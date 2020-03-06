東廊花槽工程已建25%　區議員斥政府拖拉

政府早在2012年提出進行中環灣仔繞道北角段連接路及東區走廊連接路美化工程，其後的文件顯示會削減東廊行車線興建花槽，工程被踢爆後引起當區居民及區議員不滿，當局在上月中終同意修訂方案，放棄興建花槽並提出優化計劃。東區區議會交通及運輸事務委員會就此事於今(6日)舉行會議，一致通過優化計劃，多人對原本方案提出質疑，直斥「不知所謂」。

東區區議員郭偉強表示，早在上年暑假，區議會已對東廊增設花槽作出批評，局方當時只稱「唔會改」，但「轉個頭」在去年9月又研究事件，至今年2月決定優化計劃，至今花槽工程已完成超過4分之1，批評局方做事拖拉，令花槽「整完又拆」。

另一區議員古桂耀直斥局方原計劃不知所謂，因原方案是把花槽建在隔音屏之內，相信若建成後出現問題，維修上會極為困難。他又希望局方可以改善東區走廊的路面標記，稱有不少駕駛人士向他反映現時行車路段「花哩花碌」。區議會副主席趙家賢則向運輸署詢問工程所需的時間。

路政署高級工程師張世光表示，當局一直有密切留意東局走廊路面的情況，對路段上的護欄和花槽亦一直有進行評估，他預計工程連刊憲大約需要8至12個月，工程會重新鋪設行車道、更改照明、排水系統，並指對現時東區走廊的行車指示不清晰「好抱歉」，相信問題在工程完成後會改善。