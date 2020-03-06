港增2人確診新冠肺炎　包括曾往倫敦巴黎商人

香港今日(6日)新增兩宗確診新冠肺炎個案，個案數目累積至107宗。兩宗新增個案包括一名56歲商人(第106宗個案)，他是曾往倫敦和巴黎的商人，也曾在港短暫逗留。另一宗為85歲男子(第107宗個案)，為69歲女子(第105宗個案)到印度旅遊時的團友。而該名69歲女子的丈夫亦初步對新冠病毒呈陽性反應，他沒有到訪印度。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，第106宗個案涉一名56歲商人，他於半山寶珊道寶城大廈A座與太太、兩名女兒及家傭同住。他於潛伏期大部分時間外遊，到訪倫敦及巴黎公幹，2月25日由香港到倫敦，3月1日轉往巴黎，2日後返回倫敦，然後乘坐BA27由倫敦返港。他於3月4日出現發燒、頭痛等病徵，翌日入院，今日確診。他在尖沙咀新東海商業中心上班，上月19日至25日期間曾在港逗留，期間有與家人及客人吃飯。

另一宗個案是第105宗個案、印度返港女子的同團團友，為一名85歲男子，他居於薄扶林美景徑美景臺，他於1月31日至2月24日到訪西印度，回港後曾因太太不適而開車載她求醫，本月4日曾自己一人前往長洲，翌日被衞生署聯絡後，因他亦有出現咳嗽病徵，被送往瑪麗醫院，今日確診。

張竹君稱，印度返港女子同團有20人，當中8人不在港，包括7人在加拿大、1人在英國，目前署方已聯絡到8名在港人士，而在加拿大的7人中有1人初步確診。

張又公布一宗曾到訪香港的泰國個案，病人為一名43歲男子，他於本月2日出現發燒及咳嗽，2月29日乘坐國泰航空CX250航班頭等座位由泰國來港，期間曾探望親戚數小時，同日坐國泰CX617航班商務艙回泰國。他出現病徵後到泰國當地醫院求診，其後確診。

食物及衞生局副局長徐德義表示，至今日上午9時的105宗個案中，有24宗屬輸入個案、27宗為本地或懷疑本地感染個案，其密切接觸者其後確診則有51宗。確診個案中涉及29個群組、84宗個案，當中以福慧精舍群組及打邊爐家族確診人數最多，分別有18及13人確診。截至3月5日，加強化驗室監察計劃化驗了5271個個案，當中4人確診，局方未來會將計劃延伸至私人診所。

醫院管理局總行政經理(醫療成效及科技管理)庾慧玲表示，目前已為駿洋邨逾400名湖北省返港的港人抽血，當中217結果呈陰性，醫管局已安排當中8名懷孕25周以上的孕婦到威院接受產檢。