調查稱港人口罩儲備呈升勢　70%受訪者仍不滿港府抗疫表現

香港民意研究所發表新一輪「社區健康資訊系統」數字及疫情民情調查結果，統計香港市民的口罩儲備，結果顯示，港人口罩儲備由2月頭調查所得的25.1日，持續上升至54.2日，約8星期，其中26%受訪市民口罩儲備達2個月。另有超過70%市民不滿香港政府應付新冠肺炎的表現。

香港民研於上月19日至昨日(5日)透過網上問卷訪問17,609名市民，當中包括1023名代表組群及13,372自結組群，以全港18區市民的口罩儲備計算，現時儲備最少為黃大仙區，為51.7日，最多為灣仔區的59.5日。以選區計算，口罩最少的則是元朗八鄉北，僅41.1日，最多的則為南區薄扶林，達71.9日。

另外，調查亦發現，約57%市民平均每日用一個口罩，一個用兩日的則有17.5%。而市民的整體平均消毒火酒儲備有38.4日、酒精搓手液有52.3日，兩者均比口罩儲備少。

調查同時指出，約67%代表組群及76%自結群組市民，均不滿香港政府應付新冠肺炎的表現，較上一次調查略為下降。香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀表示，不滿率稍為下降相信與近期政府安排武漢港人回港，及物資搶購潮減少有關，唯仍有逾70%港人不滿政府做法，屬於相當高的數字，顯示政府在抗疫方面仍要繼續努力。