癡情督察涉滋擾前度　官憂被告做傻事下令還押監房

涉案的男督察李天洛今在粉嶺法院再提堂。

癡情警隊男督察與女友分手後，疑不堪情變打擊患上抑鬱症，疑由去年8月開始多番致電及電郵前女友滋擾，即使女方轉電話號碼逃避仍八度登門，女方不勝其煩舉家遷居，他又到其工作地點找對方。涉案男督察李天洛(35歲)被控兩項普通襲擊、一項遊蕩致他人擔心及一項拒捕罪，案件今(6日)在粉嶺法院再提堂。

精神報告顯示被告適合答辯，惟被告暫仍然毋須答辯，控方申請將案件再押後至今年4月17日，轉到東區法院再訊，以待警方進一步調查及諮詢法律意見。裁判官形容被告「大好前途，泥足深陷」，又稱他過往發生過很大事件，「爭啲命都無埋」，怕被告「再做傻事」，下令被告還押監房看管。

沒有律師代表的被告自行申請保釋時指，涉案事主已搬走，不會再找到她，又稱自己現時精神情況穩定，自殺已是去年9月的事，不會再做，希望可獲保釋，他也會考慮聘請律師。

控罪指他於去年8月29日在長沙灣元州街附近，襲擊前女友X，另被控於去年9月2日在深灣道水警南分區基地某房間內，襲擊另一名中國籍女子Y。他又被控於去年10月31日，在X位於長沙灣元州邨的住所外的共用地方遊蕩，導致X合理擔心自身的安全，以及於今年2月21日在葵芳興芳路196號外，抗拒正在執行職務的警員陳梓軒。