天水圍新街市料2027年完工　臨時街市最快年底啟用

天水圍缺乏公營街市一直為人詬病。政府由前年提出在天水圍西鐵站對出的天福路路段興建新公營街市後，細節一直未明；直至去年宣布擬在天水圍天秀路公園旁的空地設立臨時街市，料今年底完工啟用。政府今(6日)終於交代更多上述新公營街市及臨時街市的細節，指出新公營街市預計2023年動工、於2027年上半年完工，料提供最多約150個攤檔，工程費用預計高達約12億港元。

食物及衞生局、食物環境衞生署及建築署諮詢區議會意見後，指出天水圍新公營街市會有兩層，樓面設計會作層遞式設計，以增加平台面積作綠化或其他社區活動的用途；同時加入「地方營造」（Place-making）概念元素，令街市發揮社會功能，例如街市天台除必要的街市運作配套設施外，將打造成綠化平台。而擬建新街市將與現有行人天橋連接，為居民前往街市提供更多通道。

政府現正按初步技術評估的結果進行技術可行性研究，待技術可行性研究和評估完成後，爭取於2021至22立法年度向立法會申請撥款，目標在2022年展開首階段的地下公共設施遷移及相關的路面擴闊車道工程，隨後於2023年展開興建新街市的建造工程，預計整項新街市工程於2027年上半年完工。

至於臨時街市方面，政府會透過「組裝合成」的方式建造，預計工程費用接近3000萬港元，最快可於2020年年底完工啟用。食環署將是臨時街市的業主，負責釐定租金及與租戶簽訂租約。臨時街市可供使用面積約3800平方米，提供約40個攤檔，集中售賣魚、肉、菜及生果等新鮮食材和簡單熟食。