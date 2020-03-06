維珍航空去年兩宗偏離航道事故　初步報告出爐

民航意外調查機構今日（6日）就去年2宗維珍航空公司波音787飛機，偏離航道的嚴重事故，發表嚴重事故調查初步報告。

其中一宗發生於去年9月29日，一班註冊編號G-VOWS的波音787-9客機，載着249名機組人員及乘客由希思路機場出發。至當日下午4時31分，飛機駛到大帽山附近，正進行儀表著陸系統（ILS）準備往香港國際機場25R跑道降落時，飛機跟隨指示下降至4,500英尺，惟飛機一直偏向航道右側，飛行高度亦低於要求，直至航空交通管制指示復飛。復飛及第二次進場同一跑道後，飛機平穩降落。事故中，飛機沒有受損。

另一宗則發生於去年10月18下午3時49分，一班由希思路機場出發、註冊編號G-VBOW的波音787-9飛機，在有足夠的能見度條件下啟用自動飛行系統，並準備在本港機場25R跑道降落，期間駛至大帽山附近時，偏離預定航向並向北面的上升。機師隨即解除自動飛行系統並以手動控制，在距跑道末端約12海里處重新建立了系統航向，飛機最終平穩著陸。事故中，飛機沒有受損，而機上的271名機組人員及乘客亦無受傷。

兩宗事故的涉事機長分別有19,418及20,980小時的飛行經驗，而在此機型以機長身份飛行時數則分別有2,580及3,138小時。

總意外及安全調查員分別於10月3日及18日收到兩宗事故的報告並按法例要求啟動調查。調查組現正詳細分析數據及資料，確定兩宗嚴重事故情況及因由，同時確定需要進一步調查的範圍及跟進調查方向，預計調查需時12個月。