財會工程撥款抽起大學醫療設施　議員轟政府借機懲罰學生

立法會財務委員會今日(6日)召開會議，當中討論大學醫療設施撥款。有議員表示，政府早前抽起3間大學的醫療教學設施撥款，質疑當局是想懲罰去年參與反修例風波的大學生，政府僅指會將於本年度重新提交有關項目到財委會審議。

議員郭家麒質疑，政府先後撤回香港大學、香港中文大學及香港理工大學多個涉及醫療教學設施的撥款，在今年財政預算案亦未見顯著增撥資源，是想懲罰去年參與反修例風波的大學。

議員梁美芬則關注，中文大學及理工大學在去年反修例風波中淪為示威者藏有汽油彈等武器的基地，校園亦因示威活動受破壞，質問政府如何避免類似事件，以免動用更多公帑修復校園。

財經事務及庫務局局長劉怡翔回應指，抽起撥款並非懲罰，當局會檢討項目的必要性，本年度亦會重新提交有關項目到財委會審議。至於其他大學的工程撥款，政府代表指目前僅處理去年5月發生社會運動前的撥款申請，故款項不涉修補校園，又指各大學管理層已動用資源修復校園。

議員朱凱廸則提到，政府以「拆單」及動用獎券基金方式，直接動用11億港元委聘承建商興建多個檢疫中心，質疑政府刻意繞過財委會審批程序，亦因未有公開招標而對其他承建商不公。另有議員指，獎券基金款項應用於社福用途，以基金撥款興建隔離營是違反基金宗旨，擔憂會開壞先例。

劉怡翔回應指，涉事金額屬於獎券基金獲批准動用的範圍，今次僅因疫情蔓延，政府考慮到公開招標或拖延檢疫中心的進度，才會直接委聘承建商。