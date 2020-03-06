司法機構籌備　本月22日起有序恢復聆訊

因應公共衞生考慮，司法機構自1月29日起暫停服務。時隔逾一個多月，司法機構今(6日)宣布正計劃籌備於本月22日有序恢復法庭聆訊，惟須視乎當時的公共衞生情況是否許可。為減少人流聚集，司法機構將於下周一(9日)起分批重開法庭登記處及其他辦事處。高等法院大樓餐廳和西九龍法院大樓小食部則仍然關閉，直至另行通知。

原定由下周一(9日)至本月22日於法院/審裁處進行的所有聆訊將繼續延期。期間法庭仍會繼續處理緊急和必要的聆訊或事宜。另外，裁判法院將因應案件量及其他因素，繼續採用假日或星期六聆訊安排，處理緊急和必要的案件，包括新羈押案件和「8日案件」。

司法機構預期屆時有更多人到訪法院，將繼續實施適當的預防及人流管理措施，以保障所有人士健康，當中包括排隊、引入派籌和分流系統、加大登記處面積、以及劃出指定進出口以便有秩序地疏導人流等。此外，法庭使用者亦須接受體溫檢測及佩戴外科囗罩，才會獲准進入或逗留在法院大樓。