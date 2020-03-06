洗牙易生水珠市民避幫襯　牙醫呻疫情下「無晒客」

新冠肺炎襲港，市民不願到牙科診所進行洗牙等活動，即使當局沒有要求牙醫暫停相關服務，但他們收入也大減。牙齒矯正專科醫生陳鎮揚表示，因洗牙期間會產生不少水珠，如果病人是感染者，「成間診所啲人都infect(感染)晒啦」，並透露不少牙醫同業表示「無晒客」。

陳指出，自本地出現確診個案後，市民避免外出，更不願到牙醫診所求診，即使他屬牙齒矯正專科，由新年開始營業額亦大減一半，「原本想加人工畀啲員工都唔敢加」。而牙醫診所營業額更慘淡，他透露有不少牙醫同業呻「無晒客」，相信是因為洗牙等醫療程序會產生不少水珠，或導致感染風險所致。

香港牙醫學會亦於本月3日發出通告，指牙醫業界正面對經營困境，由於恐慌性搶購外科口罩的情況已在香港持續一段日子，外科口罩供應出現嚴重短缺，令香港牙醫同業的診所營運大受影響，學會會協助會員限量採購外科口罩、要求地產發展商為牙醫同業提供租務優惠，以及促政府讓醫療界別包括牙醫業界可受惠於防疫抗疫基金。