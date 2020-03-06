政府斥7.5億擴闊青山公路青山灣段　料下半年動工

曾遭市民司法覆核反對的「青山公路青山灣段擴闊工程」即將動工。政府向立法會申請逾7.5億港元撥款，擴闊青山公路青山灣段的行車線，料可防止該段道路於2024年起變得擠塞。工程預計今年下半年動工，並於2024年第二季完成。

政府向立法會交通事務委員會提交文件，建議將「青山公路青山灣段擴闊工程」提升為甲級工程，以付款當日價格計算，申請逾7.55億港元工程費撥款。工程範圍包括將介乎屯門海榮路至黃金海岸第一期之間長約1.9公里的一段青山公路青山灣段，由現時的雙線不分隔行車道改為雙程雙線分隔行車道，並改善該路段9個現有道路交界處及一個迴旋處，以及改建毗鄰三聖邨現有行人天橋並興建升降機等。

文件指，青山公路部分路段已於2000至2007年期間完成改善工程，而是次工程路段的行車量/容車量比率於平日上午為0.88，反映情況不擠塞，但當局估計隨着屯門土地發展，交通需要日增，該路段的行車量/容車量比率將於2024年及2031年惡化至1.08及1.2，代表有擠塞情況，但進行了擴闊工程後可降至0.54及0.63，交通狀況比現時好。

工程預計會產生約7萬公噸建築廢物，當520公噸的非惰性建築廢物會棄置於堆填區，並會砍伐217棵樹木。