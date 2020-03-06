全球新冠肺炎病例達10萬宗　港人害怕程度排第4

新冠肺炎疫情已由中國蔓延至其他國家，全球的確診病例總數周五（6日）達到10萬宗；根據一項近日針對10個國家及地區的民意調查，印尼人最害怕疫情，其次是馬來西亞、菲律賓及香港。相反；美國及英國人對疫情比較樂觀。

民調機構YouGov上月28日至本月1日期間，訪問中國內地、香港、台灣、馬來西亞、菲律賓、印尼、泰國、新加坡、美國、英國合共2.1萬人，其中有89%受訪的香港人指會加強個人衞生習慣，包括勤洗手；也有90%人表示會戴口罩。與此同時，對疫情感到非常害怕的比例達27%，而有點害怕的比例則為40%。

發布民調報告的史密斯（Matthew Smith）表示，亞洲國家的大多數人目前都避免去人多的場合，但在英國受訪民眾中，只有14%的人表示會這樣做；相比之下，中國內地及香港分別有85%及83%的受訪者，現階段避免到人多的地方。

受訪國家及地區民眾對疫情的害怕程度（非常害怕/有點害怕的比例）

1. 印尼：47%/34%

2. 馬來西亞：44%/36%

3. 菲律賓：36%/36%

4. 香港：27%/40%

5. 泰國：26%/45%

6. 中國內地：26%/42%

7. 台灣：20%/40%

8. 新加坡：15%/38%

9. 美國：8%/25%

10. 英國：5%/19%