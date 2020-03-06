稱平安夜已告知陳肇始內地疫情　袁國勇認講錯

新冠肺炎疫情持續，港大微生物學系講座教授袁國勇接受傳媒訪問時表示，他早於去年12月24日已發現內地可能正在發生類似SARS的嚴重疫情，並即日通知食物及衞生局局長陳肇始，而專家團亦於翌日向政府建議控制邊境，但政府採納該方案的速度慢了。袁今日(6日)接受東網查詢時，澄清自己在該訪問中錯把12月31日說成24日，但他仍然指政府的行動有點慢。

袁在接受鳳凰衛視節目《問答神州》訪問時，提到現時疫情已屬「全球大爆發」，又稱短短兩個月內已有9萬宗確診個案十分嚴重。他強調需待綜合溫度超過攝氏25度甚至30度時，才可逐步減弱防疫戒備，若現時突然叫停日常防疫工作，香港或很快會變成南韓大邱、武漢的情況。他又重申應要減少社交活動。

至於病源方面，袁指75%新發性傳染病的細菌和病毒都是來自野生動物，它們未必是中國本身有的品種，可能從非洲、東南亞運到中國，再進入野生動物市場、菜市場販賣，所以指新冠肺炎「源頭未必是中國」也可說得通，惟他強調不需要浪費時間討論這個問題，重點是要處理好市場的衞生。