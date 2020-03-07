東方日報A1：醫局系統穿大窿　走甩疫患禍無窮

港府防疫措施多處「穿窿」！繼疫情初期多名需要隔離者四出活動無人管後，近日爆出中港貨車司機獲衞生署發出免隔離證明，竟駕私家車載客兩地謀利，造成播毒危機。就連醫院管理局亦漏招，新冠肺炎部分確診者是外地輸入個案，各公立醫院上月開始，可以翻查病人利用香港身份證出入境紀錄，但「掛一漏萬」沒法查閱出入境者是使用外國護照。據了解，入境處因應醫管局要求設計系統，該局只要求查驗求診者的身份證出入境紀錄。醫管局表示，醫院除透過電腦系統檢視身份證持有人出入境紀錄外，亦會詢問病人外遊史，呼籲病人誠實。

新冠肺炎疫情橫行期間，曾有確診者隱瞞自己到其他地方外遊，因此醫管局上月得到入境處協助，製作檢視系統以確認病人有否出入境紀錄，相關查閱範圍包括身份證和特區護照。但發生一名由深圳返港孕婦違反家居檢疫規定，自行到醫院更改產檢日期，但醫護人員未能在醫管局通報系統查出其出入境紀錄，懷疑該孕婦是持內地護照入境，故系統未能查出紀錄。至今該系統已用一個月，醫管局仍遲遲未有更新系統，見窿不補。

據消息指出，入境處系統上月已連接全港醫院的急症室電腦系統，只要局方以病人身份證號碼確認，就能查出該病人三十日內出入境紀錄，例如日期和經哪個口岸出入境；若系統未有身份證紀錄顯示，醫護人員亦會口頭詢問有關人士有否外遊史。技術上系統可查閱的出入境紀錄能兼容其他旅遊證件，但因為大部分港人都是使用身份證出入境，加上醫管局當時因希望能盡快使用系統，因此只要求系統能查詢利用身份證的出入境紀錄，以盡快查閱有關資料。

醫管局昨被問及會否考慮進一步檢查持外國護照人士的出入境紀錄，確保病人無隱瞞外遊史，醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，現時醫管局電子系統容許醫護人員利用病人身份證號碼，查看過往二十八天的外遊紀錄，但局方接收病人時不會取得其他護照資料，故採用護照資料翻查病人的外遊史會有困難。她又指，局方一向呼籲求診病人如實交代其病況及外遊史。

公共醫療醫生協會主席馬仲儀認為，現時疫情傳遍多國，部分國家來港非直航航班乘客更可避過機場檢疫，因此令疫情傳染風險提高，故建議醫管局要加強通報系統，程度需遍及能查閱其他證件的出入境紀錄，以堵塞漏洞。

入境處回覆表示，因應醫管局要求，為協助前線醫護人員為公立醫院急症室及門診的到診人士進行監察準則風險評估，入境處為醫管局建立臨時電腦查詢服務，讓醫管局在有需要時可經其電腦系統使用該服務查詢到診人士最近期的出入境紀錄。

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