涉年輕人刑毀案急增　鄧炳強：須防範本土恐怖主義

反修訂示威觸發多次暴力衝突，警務處處長鄧炳強今早(7日)在電台節目表示，去年整體罪案數字增加近1成，而在反修例衝突拘捕的7700多人中有4成是學生，令他擔心年輕人的守法意識薄弱，加上近期警方發現多宗涉及高風險炸藥和武器案件，當中甚至有真槍、遙控爆炸品等，認為社會須防範「本土恐怖主義」。

鄧指出，鑑於近月示威衝突情況有所紓緩，原本有地區借調做防暴工作的警力亦已返回做地區巡邏，今年1月份的罪案數字亦較對上一個月下跌24%，但他強調縱火和襲擊等的暴力事件仍不時發生，因應反修例事件展開的「踏浪者行動」仍未完結。

他又提到，市民不守法意識令人擔憂，當中刑事毀壞案件被捕為18歳以下年輕人，由反修例事件初期約6%，升至後期的24%；另外近日亦有便利店行劫案，被捕的人都是年輕人，擔心年輕人自以為正確就去做，漠視要守法。他指出，現時警員執法挑戰加大，如警員執法時會無故被市民包圍和要求展示委任證，形容情況不健康，因此警員落區巡邏時要做好風險評估，例如晚上旺角區的巡邏要調整人手。

鄧又談及警隊新一年度會增聘逾2500人，當中包括機動部隊，加強到各警區處理突發情況，另會用3億港元增購保護裝備和武器，強調因應去年反修例暴力情況，這方面支出不能鬆懈。

另外，有數十名支持者在電台大樓外守候，支持警方嚴正執法。