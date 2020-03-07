防疫措施穿窿急補鑊　陳肇始：研擴大翻查求診者出入境紀錄

港府防疫措施被揭多處「穿窿」，就連醫院管理局亦有漏招。各公立醫院上月開始，可以翻查病人利用香港身份證出入境紀錄，但「掛一漏萬」沒法查閱出入境者是使用外國護照，難了解病人的真實外遊史。食物及衞生局局長陳肇始今早(7日)在電台節目時隨即補鑊，指會密切留意，並研究如何擴大監察範圍，但重申最重要是求診人士如實向醫護通報。

陳又指，意大利和伊朗及韓國新冠肺炎疫情嚴重，香港已先後對三地發出紅色外遊警示，自港府要求從有關地區抵港人士接受強制檢疫後，已有約100人入住檢疫中心，大部分為旅行團的人士。陳呼籲市民，如非必要應延遲外遊計劃，若到外地工作後，返港後應該繼續戴口罩14天。

陳又指，局方擴展至在普通科門診為病人檢測是否受感染，希望透過及早辨識徵狀較輕微的受感染人士，令他們可以縮短受感染至發病，以至求診的時間，並安排他們隔離以截斷感染鏈。被問及有接受強制家居檢疫的人試圖離港被截獲，陳指當局已經檢控兩人，亦會交由律政司考慮檢控另外7人，其餘個案仍在搜集證據。

被問到港府會否考慮對印度發出紅色外遊警示，陳指當局有密切監察全球疫情，形容衞生署有對不同國家進行風險評估，檢視確診個案數字上升速度及了解不同地區的防控措施及檢測能力。