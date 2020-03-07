新冠肺炎透過人傳人高效率擴散　專家促暫停集會活動

新冠肺炎疫情持續，香港確診個案不斷出現，惟病毒源頭至今仍未明。中文大學公共衞生學院客座教授黃子惠今(7日)在電台節目表示，今次病毒明顯是透過高效率人傳人迅速擴散，故呼籲公眾吸取2003年沙士的經驗，避免暴露於病毒超級傳播環境，即人多密集的地方，包括集會活動、佛堂、或如南韓的宗教集會以及郵輪等。

黃表示，很多人擔心今次新冠肺炎會再出現俗稱「超級傳播者」的指標病人，但他據了解指，超級傳播者的病毒從來沒有因基因突變，而產生超強傳播力的學術報告，反而是基於環境問題而傳播，故建議以「超級傳播環境」取代有關概念。

他以當年沙士疫情為例，指當時曾分析威爾斯醫院8A病房、中山大學教授入住的酒店以及淘大花園E座的爆發個案，發現三者的共通點都並非病毒基因變異，而是指標病人所處的特殊環境引發大量感染。其中8A病房個案是由於通風系統出問題，令帶有病毒的氣溶膠可經濕度較低的中央空調系統傳播；中山大學教授入住的酒店有特殊氣壓分布，致使病毒擴散至走廊感染其他房客。

黃續指，淘大花園感染個案的數據顯示，其他座數的患者發病時間，集中在指標病人停留E座後的3至5日，流行病學曲線又高又窄，加上當上並沒有其他座的病人到訪E座的紀錄，因此可以支持超級傳播環境的概念。