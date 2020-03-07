康文署部分體育及文化設施重開　圖書館分時段開放派籌進入

康樂及文化事務署今日(7日)宣布，將於本周三(11日)重開部分室內康樂場地及文化設施，包括羽毛球場、壁球場、圖書館及藝術館等，但部分運動設施如舞蹈室、健身室等則繼續關閉，直至另行通告。康文署會在重開的運動設施採取特別措施，包括限制設施使用及逗留人數、更衣室及沖身設施亦會暫停開放、市民在進場前也需量度體溫。

重開的室內體育設施包括羽毛球場、壁球場、乒乓球室/枱、單車賽道、室內高爾夫球發球道、室內草地滾球場、室內緩跑徑和室內網球場。市民可於本月9日開始透過康體通網上預訂10天內的上述設施，或於本月11日起到康樂場地的櫃位訂場。

不過，有關場館的多用途主場內其他隊際運動設施(如籃球場、排球場、投球場等)、活動室(包括設於多用途壁球場內)、舞蹈室、健身室、兒童遊戲室、自修室、運動攀登牆、美式桌球室(包括設於多用途壁球場內)、順利邨體育館的桌球中心及體操訓練場、鯉魚門體育館的散手訓練場及北河街體育館的搏擊中心則繼續關閉，直至另行通告。

香港中央圖書館及6間主要圖書館，即大會堂公共圖書館、九龍公共圖書館、荃灣公共圖書館、沙田公共圖書館、屯門公共圖書館和屏山天水圍公共圖書館的成人、青少年及兒童圖書館將於本月11日局部開放，並實施特別開放時間(星期一至六由下午1時至8時開放，星期日及公眾假期由上午9時至下午5時開放)。為免人多聚集，圖書館將控制入場人數，於服務時間內分段開放，每節約1小時，並派籌讓市民以先到先得方式進館。而所有還書箱已恢復運作。

香港藝術館、香港文化博物館、香港電影資料館和茶具文物館將於本月11日起開放部分展覽設施，而所有互動式展品及公眾節目暫停。

古物古蹟辦事處亦宣布，部分場地將於本月11日重新開放，包括尖沙咀香港文物探知館(只開放專題展覽「聖山遺粹：啟德地區出土宋元文物展」)及屏山鄧族文物館暨文物徑訪客中心，館內所有互動式展品及公眾節目仍然暫停。