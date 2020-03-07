調查34%人曾遭伴侶偷拍私密照　團體促增刑事罰則

情侶間為情趣或會拍下對方的性感照，有團體調查發現，34%受訪者曾被伴侶偷拍，28%人更被威脅發放其私密照，10%稱私密照曾遭盗取。有受害者指被拍下性愛照片後，每日生活誠惶誠恐，擔心照片隨時會被公開，曾試圖自殺。

關注婦女性暴力協會去年5月至今年1月間，訪問206名曾遭受影象性暴力的受害人，包括18名男性，另外與11人進行深度訪談。調查發現有82人稱曾被偷窺，62人稱曾因私密影像而被威脅及勒索。相識人士竟成為施暴者的大多數，佔54%；只有37%屬陌生人所為。

市民F小姐指，曾遭偷拍性愛片段，對方更疑將影片給予他人觀看。她形容，事件摧毀其人生，因每日都擔心片段被公開，因此以淚洗臉，無法正常生活及工作，「如果我有啲咩做得唔啱佢心水，佢會發布上網，好似攞咗我條命」，她因情緒受影響，曾試圖自殺。

另外，調查顯示，有51名受訪者曾報案，但當中近一半被拒絕落案。有受訪者認為，有必要設立針對影像性暴力的特定法例。協會總幹事王秀容指，類似團體風雨蘭去年收到的相關求助個案，較前年急增4倍，形容個案只是冰山一角。她認為，法例要與時並進，建議香港參考澳洲做法，訂立針對散布及要挾的特定法例，將未經同意散布私密影像、要挾散布私密影像等行為刑事化，最高刑罰定為3年。