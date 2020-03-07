三名少年同一日內劫3間便利店　申保釋被拒押4月再訊

三名年僅14至17歲的少年，被指在本周一(2日)同一天內，連環打劫3間分別位於屯門及元朗區的便利店。三人於前日(5日)與昨日(6日)先後被拘捕後，被控以兩項搶劫及一項企圖搶勢罪，今早(7日)被解往沙田裁判法院提堂。三人暫時毋須答辯，裁判官應控方要求，將案押後至4月20日，在屯門裁判法院再提訊。期間三人須繼續還押，不准保釋。

本案三名被告，分別為17歲男子邱日山，以及兩名分別15歲及14歲的少年，三人均報稱無業。他們共同被控3項控罪，首項控罪指他們在今年3月2日，搶劫屯門景峰花園商場的7-11便利店，劫去1500港元。第二項控罪指他們在同日，企圖搶劫元朗谷亭街傑文樓地下的OK便利店。至於第三項控罪，就指控三人在同一日搶劫青山公路元朗段萬昌樓地下的7-11便利店，劫去9423港元。

控方今早向裁判官表示，警方需要為案件作進一步調查，因此要求押後案件。據知警方的調查範圍，涉及同日於屯門及天水圍發生的相類便利店劫案。至於三名被告方面，就表示不反對押後案件，但就要求在候訊期間擔保外出。不過裁判官在考慮控辯雙方的陳詞後，就決定不批准三人擔保，下令他們在候訊期間繼續還押。不過他們將於下周六(14日)返回沙田裁判法院，進行保釋覆核。