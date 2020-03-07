團體要求落實增產假條例修訂　倡拓展幼兒照顧服務

適逢「三八婦女節」前夕，港九勞工社團聯會婦女事務委員今(7日)到政府總部向勞工及福利局遞交請願信，要求政府盡快通過《2019年僱傭(修訂)條例草案》的有關修訂，以落實在職婦女有14周法定有薪產假，並在經濟下行的情況下協助婦女就業。

政府建議延長法定產假由現時10周增至14周，僱主先行向僱員支付額外增加4周法定產假薪酬，薪酬比率維持在僱員每日平均工資的五分之四，並以每名僱員36,822港元為上限，僱主可向政府申領發還向僱員支付的新增4周法定產假薪酬。

勞聯指，所有在職婦女應一視同仁，不應設定產假薪酬上限，故要求政府在條例落實後，必須作出修訂，取消有關上限。同時要求政府增加託兒服務，以協助婦女安心就業，特別在新冠肺炎疫情過後，預期經濟將面臨下行壓力，失業率亦將進一步提升，因此建議政府全面拓展幼兒照顧服務，讓家庭照顧者有機會投入職場，以減輕家庭財政壓力。

該會稱，由於政府曾表示無論條例草案在何時通過，都需18個月時間去建立發還款項的機制，勞聯建議法例一通過，在職孕婦已可得到額外4周產假薪酬，僱主在該18個月期間墊支的薪酬，亦可獲政府追補資助。