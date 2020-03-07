29條斷橋料耗逾億公帑　議員促設問責機制追究

東網4年前揭發全港有多條閒置天橋及「斷橋」，惟政府繼續闊佬懶理，申訴專員公署日前發表報告指全港有29處行車天橋路段或接駁口閒置逾十年，最離譜一處更閒置長達39年。有建築業人士分析一條行車天橋建造費至少逾千萬港元，清拆亦需百萬港元，隨時浪費逾億港元公帑；亦有議員直斥相關官員需要問責，奈何歷史久遠難追查，促政府設立機制，方便立法會以後就對口單位作追究。

據政府相關部門提供的最新進展，目前僅油麻地交匯處行車天橋一個被閒置22年的接駁口展開了新工程，以用作接駁中九龍幹線；而西九龍走廊近欽州街閒置22年的天橋，則終於擬清拆，以騰空地方發展，惟現時運輸署與路政署仍在商討階段，暫無清拆時間表。

至於其餘天橋則「前途未卜」，當中僅2條天橋正就下一步工程擬向立法會申請撥款，剩餘的僅只是勘查研究中，或計劃會研究，部分甚至毫無未來規劃復建無期，隨時再閒置「十年又十年」。建造業總工會會務顧問周聯僑稱，行車天橋建築費動輒以千萬港元計，清拆亦需數十萬至百萬港元。以此計算，被閒置的29處閒置路段，隨時已浪費逾億港元公帑。

議員葛珮帆認為事件令大眾嘩然，直言必然有官員需為事件問責，但因歷史久遠，經歷幾代官員及涉多個部門，現今難以追究。她要求政府盡快就各條閒置天橋進行檢討，並設立機制檢視類似情況，亦要清楚列明每條橋的負責部門，好讓以後能就事件向相應的部門追查責任。

香港運輸研究學會資深會員熊永達則認為，事件反映政府整體規劃出現問題，「成日議而不決」。他稱部分天橋閒置原因為發展時遇到反對聲音，批評政府處理問題敷衍，「唔處理或者處理得唔好」，妄想用時間淡化反對聲音，導致無法追上原計劃發展，造成「斷橋」情況。