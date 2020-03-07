90%家居照顧者疫情下感無助　受訪者：將冇法生活下去

新冠肺炎疫情持續，學校及日間照顧服務全面暫停，部分家居照顧服務亦暫緩。有議員就此進行網上調查，並收到1400人回應，當中超過90%受訪者在疫情下照顧家人而感到無助。一半受訪者情緒受到影響，較易動怒，近40%照顧對象出現情緒失控。

家居照顧服務暫緩，對殘疾人士、體弱長者、長期病患者、特殊教育需要(SEN)學童造成嚴重影響，以及照顧者構成壓力。調查發現，約40%受訪者表示出現家庭衝突和經濟困難及需獨力肩負照顧的責任，其中接近80%表示有抑鬱。有受訪者更表示「已面臨冇法生活下去」，反映照顧者生活處境嚴峻。

議員提出短中長期建議，短期包括由社會福利署及教育局向特殊需要人士發放口罩及防疫物資，透過學校和服務單位開設網上支援，關注照顧者和照顧對象需要。中期包括向所有特殊需要人士照顧者發放額外的照顧者津貼，提供額外資助，讓特殊需要人士接受治療及訓練服務，以加快重整生活規律和提升能力。

至於長遠安排，則建議容許有特殊需要而受服務暫停影響的學童延長使用學前康復服務等措施。