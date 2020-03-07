涉破壞港鐵售票機　3青年被控刑毀等7罪候訊

去年9月15日的反修例遊行演變成警民衝突，三名青年被指當日在港鐵天后站損壞售票機及八達通增值機，三人涉嫌刑事毀壞、管有物品意圖損壞財產及違反《港鐵附例》，因而被控共7項控罪，今早(7日)在東區法院提堂。裁判官按辯方要求，將案押後至4月20日答辯。三人獲准以3000港元繼續保釋，保釋期間並須每周一次到警署報到。

三名男被告分別是李學文(23歲，文員)、許嘉喬(22歲，香港專業教育學院學生)及陳永鏘(22歲，香港公開大學二年級生)。李及許被控於去年9月15日，在港鐵天后站內無合法辯解而損壞屬於香港鐵路有限公司的三台售票機及一台八達通增值機；2人另涉嫌違反《港鐵附例》，被控於同日同地點不當地觸摸、使用、搞弄、損壞，或以其他方式干擾於鐵路處所任何使用部分的三台售票機及一台八達通增值機，此控罪為刑毀控罪的交替控罪。

三名被告另涉嫌違反《港鐵附例》，各被控一項「進入及乘坐交通工具而沒有繳付車資」罪，控罪指三人於同日無合法授權或合理辯解進入已付車費區域。李及許另被控於同日在香港，分別控制3把扳手及2把扳手，意圖損壞他人財產。

據了解，事發日傍晚警員在天后站巡邏，目擊三名被告在售票機前交頭接耳，及後李及許涉嫌打爛售票機及向售票機入錢位置「唧膠水」封口，期間有人撐傘作遮掩，同時間陳被指在附近徘徊。三人之後經過已損毀的入閘機乘搭港鐵離開，並在九龍塘站被捕。