青年組織向中小學生派口罩　家長憂應考DSE染疫風險高

新冠肺炎疫情持續，教育局仍宣布文憑試(DSE)如期舉行，有家長擔憂子女應考會增加染疫機會。青年團體獲熱心人士捐贈大批口罩，將分派予30間合作的學校，支援基層中小學生及文憑試考生 ，以解他們燃眉之急，加強防疫。

青年新世界聯同兩岸匯智慈善基金會今(7日)於柴灣青年廣場派發口罩等防疫物資予中小學生。青年新世界指，由於學校和補習班都停課，變相今年文憑試考生面對公開考試要「靠自己」，令很多「要人督促」的考生都很擔心。

有到場領取口罩的徐太指，大兒子是應屆中學文憑試考生，擔心疫情下應考會提高感染風險，又指因停課而取消了模擬試，打亂了應試計劃，但不算很嚴重。她說，大兒子很自律且讀書方面一直不錯，故沒有特別因停課而感到壓力，目前主要留在家中溫習。

青年新世界義務總幹事陳嘉敏表示，熱心人士捐贈一批東南亞口罩予慈善基金會，再轉到他們手上，首階段會派發2萬個給予30間有合作關係的學校，每間500個口罩，並因應捐贈會不斷增加。

陳續指，目前有110人報名領取口罩，主要是基層中小學生，並由家長代領；而上周已向200個中學文憑試考生派口罩，每人可獲6至10個，共派發5000個口罩。