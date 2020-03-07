行山執垃圾被當移動垃圾桶　熱心男嬲爆︰唔係奉旨！

本地Startup創辦人之一的Eric趁在家工作的時間，邀請同事一起行山抗疫執垃圾。（曾錦彬攝）

疫情持續，人人都想找機會除下口罩抖抖氣，行山就成為不二之選。近幾星期，郊野人山人海，垃圾多籮籮，情況慘不忍睹。一班年輕人自發組隊上山執垃圾，卻被人當流動垃圾袋，不禁直斥︰唔好當老奉！

一般的老闆怕伙記Work From Home（在家工作）變Work From Hill（行山），本地初創公司的股東之一Eric卻主動相約同事行山抗疫。Eric本是個熱愛行山的人，平時都有邊行邊執垃圾的習慣。今次邀請同事一起上山，因為他希望用行動去感染更多人︰「你要鍾意大自然，你才會懂得珍惜她。」

「獅子山仲多人過商場！」Eric直言行山客多了，垃圾亦增加不少，有時連三五個垃圾袋也不夠裝。採訪當日，Eric小隊走了大半個小時已經執到五個棄置口罩。非常時期非常操作，他們增購了長鉗，方便他們拾起如口罩、濕紙巾等「高危」垃圾，更特地買了可完全分解的垃圾袋，「反正都係，做埋呢步啦！」

昔日優美的山野景色淪為「垃圾煉獄」，他們大感心痛，不過最令他們傷心的是經常被當老奉。「有阿叔塞個口罩畀我，仲同我講『唔該你年輕人』！」遇到這種山友，他們會毫不留情地拒絕代棄，更直斥「你唔識自己拎番落山？」

「喺街都唔會亂拋垃圾啦，係咪山上冇垃圾桶冇人管就要亂掉？」，Eric指因為疫情，多了很多行山新手，其環保意識有落差是可以理解的。雖然他們大多都欣賞義務執垃圾的行動，不過同時又會「貪方便」，不願自己帶垃圾下山。

Eric建議如果大家想為環境出一分力，不妨如他們般組成「山野清道夫」，幫手將山上垃圾帶回社區掉棄。他又指若遇到上述無品行山友，不用感到害怕或尷尬，記得馬上上前溫馨提醒，「自己垃圾自己帶走」。